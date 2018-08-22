Россия должна реагировать на действия стран НАТО вблизи своих границ и на появление там элементов американской системы ПРО. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё, сообщает RT.

«Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости, появляются элементы американской системы ПРО», — сказал Путин.

При этом он особо отметил, что системы ПРО, о которых идёт речь, являются не только противоракетными и могут использоваться для пусков ракет средней дальности.

Путин также подчеркнул, что это не Россия двигает воинские контингенты к границам стран НАТО.

«Инфраструктура НАТО военная движется к нашим границам, увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится всё больше и больше учений», — сказал президент России.

Minval.az