Комментарии Генпрокуратуры Армении неубедительны, если не сказать больше. Об этом в беседе с Новости Армении-NEWS.am заявил вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, комментируя оценки Генпрокуратуры в связи с его обращением по поводу решения обжаловать освобождение второго президента Роберта Кочаряна.

«Я ознакомился с объемным комментарием Генпрокуратуры. Извините, но уважаемые коллеги из генпрокуратуры были неубедительны, если не сказать больше», — отметил Шармазанов.

Генпрокуратура назвала безосновательной и неуместной оценку Шармазанова об избирательном правосудии. Вице-спикер заявил, что если в этой истории и есть что-то неуместное, то это в первую очередь неубедительное разъяснение Генпрокуратуры.

«Я убежден, что все члены группы «Сасна црер» участвовали в террористических действиях против полка ППС и Республики Армения, в результате чего были убиты полицейские офицеры. Я убежден, что в независимой стране представители и руководители силовых структур должны иметь четкий государственный подход. Нельзя построить государство, следуя поговорке: «Хочешь жить — умей вертеться»».

Minval.az