Первый матч португальского форварда Криштиану Роналду в составе туринского «Ювентуса» в Италии посмотрели около 2,3 млн человек, сообщает ТАСС.

По информации Football Italia, этот результат стал четвертым в истории телевизионного канала Sky Italia.

Доля аудитории составила 11,9%. Количество зрителей увеличилось на 68% по сравнению с первым туром прошлого сезона, в котором «старая синьора» разгромила «Кальяри» со счетом 3:0.

«Ювентус» обыграл «Кьево» со счетом 3:2. Роналду результативными действиями не отметился.

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