Президент Ирана Хасан Роухани заявил во вторник о необходимости обладать мощным оборонным потенциалом, чтобы избежать уничтожения враждебными государствами. Об этом сообщила иранская телерадиовещательная корпорация IRIB, передает ТАСС.

«Мы должны быть готовы сражаться против военных держав, претендующих на нашу территорию и ресурсы, — сказал Роухани на церемонии, приуроченной ко Дню оборонной промышленности Ирана. — Если мы не будем сильными, то нас уничтожат».

Президент добавил, что «Иран никогда не проявлял агрессию по отношению к другим государствам». «При этом наша страна обладает исключительным оборонным потенциалом», — заверил он. Кроме того, глава исполнительной власти поздравил «всех иранцев, связанных с оборонной промышленностью страны, с достижениями в этой области».

Президент Ирана также заявил, что США не решатся напасть на Исламскую Республику, поскольку Тегеран слишком сильный соперник.

«Почему Америка на нас не нападает? В Вашингтоне понимают, насколько мы сильны и во что это им обойдется», — сказал Роухани. По его словам, «члены Конгресса США решили, что с Ираном нельзя начинать войну, поскольку они знают о мощи и потенциале Исламской Республики».

Глава исполнительной власти Ирана подчеркнул, что «сегодня никто, включая Европу, Китай и Канаду, не доверяет Вашингтону». «Почему США наложили санкции на Турцию и Китай? Они считают, что смогут таким образом ослабить эти страны, — отметил Роухани. — Мы должны преодолеть нашу слабость, чтобы Вашингтон отказался от своих планов».

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