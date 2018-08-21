Минэнерго США готовится продать 11 миллионов баррелей нефти из стратегических запасов. Об этом говорится в сообщении министерства.

Нефть на продажу поступит из Техаса и Луизианы.

Заявки должны быть получены не позднее, чем 28 августа. Поставки пройдут в октябре и ноябре.

В начале 2017 года США собирались продать до 8 млн баррелей нефти из стратегических запасов.

Всего в период с 2018 по 2025 год США намерены реализовать 25 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов страны в течение трех финансовых лет (в США наступает 1 октября), начиная с 2017 года, а также 58 миллионов баррелей за восемь лет, начиная с 2018 года.

В понедельник вечером стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавляла 0,18%, поднявшись до 71,96 доллара за баррель.

В июле 2015 года стратегический резерв составлял 692 млн баррелей, коммерческие запасы нефти — 465,8 млн баррелей.

Напомним, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 6,81 млн баррелей, максимальными темпами с марта 2017 года. Кроме того, резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 1,6 млн баррелей после снижения в течение 12 предыдущих недель.

Это уже второй раз, когда США открывают свои нефтяные резервы, которые были созданы в противовес арабским производителям после первого нефтяного кризиса 1973-74 гг. Впервые нефтяной резерв был задействован в 1991 году, во время войны в Персидском заливе. Резервы США являются крупнейшими в мире.