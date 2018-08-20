Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от предложения Анкары увязать вопрос об освобождении из-под домашнего ареста американского пастора Эндрю Брансона с прекращением разбирательства в отношении турецкого банка Halkbank.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников в Белом доме, в свете требований Вашингтона освободить пастора турецкая сторона, «добиваясь ответного жеста, попросила США завершить расследование в отношении Halkbank». Ему в США могут грозить штрафы на миллиарды долларов в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана. Как отмечается в публикации, США отказались от данного предложения, что «создает условия для принятия США уже на этой неделе очередного ряда ограничительных мер против Анкары».

Как уточнили источники издания, в Вашингтоне дали понять Анкаре, что спорные вопросы между двумя государствами, в том числе вопросы, каксающиеся Halkbank, будут обсуждаться только после освобождения Брансона.

«Настоящий союзник по НАТО, прежде всего, не арестовал бы Брансона», — отметил представитель Белого дома.

Minval.az