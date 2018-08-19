В США состоялся релиз последнего фильма в карьере Кевина Спейси — «Клуб миллиардеров», но картина не смогла завоевать внимание зрителей: кинолента вышла всего на десяти экранах, но всё равно собрала лишь 126 долларов, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, учитывая цены на билеты, на каждый сеанс приходило в среднем менее двух человек. Таким образом, фильм с участием молодых звёзд шоубиза Тэрона Эджертона и Энсела Эльгорта может стать самым оглушительным провалом в карьере Спейси.

Агрегатор Rotten Tomatoes, учитывающий число позитивных и негативных рецензий, показывает «уровень свежести» фильма в 47% — большинству «Клуб миллиардеров» не понравился.

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