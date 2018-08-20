Российская артистка пародийного жанра Елена Воробей отреагировала на сообщения о разводе своих коллег – Евгения Петросяна и Елены Степаненко, процитировав, на ее взгляд, самую актуальную шутку на эту тему.

«Шутка недели: Степаненко — Петросян; Цимбалюк – Джигарханян… Есть ли вообще перспектива у армяно-украинских отношений?», — написала Воробей в своем Instagram.

Также, по мнению Елены Воробей, одной из самых смешных шуток про развод Петросяна и Степаненко стала шутка про участие Евгения Петросяна в новом сезоне популярного телешоу «Холостяк».

Minval.az