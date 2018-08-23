Бен Аффлек, который, как все думали, готовится сделать предложение Линдси Шукас, удивил своих поклонников: папарацци подловили его с моделью, специализирующейся на «обнаженных» фото.

Снимки Бена, который ужинал при свечах в ресторане Nobu, расположенном в Малибу, с эффектной блондинкой в обегающем платье, появились в СМИ еще пару дней назад. Правда тогда прессе не удалось идентифицировать красотку, ставшую спутницей актера. Но теперь репортеру популярного издания TMZ.com, все же удалось ее опознать. Как оказалось, Бен начал встречаться с моделью «Плэйбоя», неоднократно фотографировавшейся для этого журнала — Шоной Секстон.

Про эту девушку пока известно не слишком много. Ей 22 года, она стала в мае этого года «Девушкой месяца» в «Плэйбое». Как рассказала Шона в интервью, которое дала тогда по случаю фотосессии для вышеупомянутого журнала, когда-то она мечтала стать ветеринаром, но потом предпочла карьеру фотомодели. Она сказала в том же интервью, что ни с кем пока не встречается, но очень хотела бы найти бойфренда, главными качествами которого были бы честность и умение в любых обстоятельствах оставаться самими собой.

Что же касается Бена, то он, видимо, переключился на Шону после того, как расстался с Линдси Шукас, роман с которой продлился около двух лет. Хотя Аффлек и Шукас, которых в последний раз видели вместе в прошлом месяце, официально не объявляли о разрыве отношений, слухи об этом начали распространяться незадолго до его дня рождения. А теперь, когда Бена увидели с Шоной, стало ясно, что сплетники не ошиблись.

Minval.az