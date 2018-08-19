Правительство Ирана намерено отменить штампы о въезде и выезде из страны в паспортах для иностранных туристов, сообщает издание Mehr.

По данным агентства, эти меры связаны с введением санкций США против Ирана.

Как отмечается, иранские власти рассчитывают избавить иностранных туристов «от каких-либо опасений» с помощью данных мер.

При этом эту инициативу уже одобрил МИД Ирана, а также министерство промышленности и торговли страны.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон готов ввести санкции в отношении стран, которые продолжат поддерживать торговые отношения с Тегераном.

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