Бритни Спирс по решению суда вынуждена выплатить в пользу бывшего супруга Кевина Федерлайна порядка 110 тысяч долларов, сообщает «Лайф» со ссылкой на западные СМИ.

Разбирательство относительно алиментов продолжается уже долгое время.

После продолжительной тяжбы суд вынес решение отказать Федерлайну в удовлетворении ходатайства об увеличении размера алиментов. Но при этом Бритни окажется вынуждена потратить на экс-супруга порядка 110 тысяч долларов, так как именно ей придётся покрыть судебные расходы танцора — услуги адвокатов, налоги и прочие юридические затраты: всё из-за того, что певица зарабатывает гораздо больше Федерлайна. Если она в год получает до 35 миллионов долларов, то бывший муж — только 35 тысяч долларов.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн вместе занимаются воспитанием сыновей, а жить мальчикам приходится на два дома, хотя право опеки принадлежит отцу.

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