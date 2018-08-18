Турция не намерена менять свой курс из-за экономического давления извне. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Противники Турции используют против нас экономические рычаги давления. Но наша страна не намерена менять заданный курс», — передает «Анадолу».

Он отметил, что «Турцию не смогли и не смогут сокрушить».

Эрдоган отметил, что Турция не склонится перед державами, стремящимися улучшить свое благосостояние за счет эксплуатации ресурсов других стран. «Анкара не поддастся на давление государств, которые называя Турцию стратегическим партнером, воспринимают нашу страну в качестве стратегической цели для давления», — сказал президент.

Глава государства отметил, что нацию, которая обладает мужеством и интеллектом, невозможно сокрушить. «Призываю противников Анкары отказаться от попыток играть с национальными интересами Турции. Турецкий народ готов противостоять любым вызовам для достижения поставленных целей», — сказал Эрдоган.

Minval.az