После отзыва доступа к секретной информации у экс-главы ЦРУ Джона Бреннана в Сенате США всерьез задумались о том, чтобы лишить президента Дональда Трампа возможности единолично принимать такие решения.

Соответствующую поправку к конституции предложил внести вице-председатель комитета по разведке и и экс-губернатор штата Виргиния, демократ Марк Уорнер. Уже на следующей неделе он представит инициативу на рассмотрение Конгресса США.

По его мнению, Трамп действует необъективно и наказывает лишь тех, кто недоволен его политикой.

«На следующей неделе я представлю поправку, которая не будет позволять президенту наказывать и запугивать его критиков произвольным отзывом доступа к секретным материалам», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее Трамп отозвал допуск Бреннана к секретным материалам, поскольку тот «поставил под вопрос свою объективность и репутацию». Вскоре пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент рассматривает аналогичную меру в отношении экс-главы ФБР Джеймса Коми, бывшего директора нацразведки США Джеймса Клэппера и некоторых других лиц.

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