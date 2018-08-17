Диалог с Москвой важен для поиска решений мировых кризисов. Об этом заявила в пятницу, 17 августа, канцлер Германии Ангела Меркель, передает ТАСС.

Глава немецкого правительства отметила, что ее предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным вряд ли принесет какие-то конкретные решения. «Это рабочая встреча, от нее не нужно ждать особых результатов», — пояснила она.

Меркель добавила, что необходимо быть в постоянном диалоге, поскольку обе страны заботят вопросы «от Украины до Сирии и до сотрудничества в области экономики».

Встреча Путина и Меркель состоится в Берлине 18 августа.

Minval.az