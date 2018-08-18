ФБР разбирается в деле 16-летнего жителя Мельбурна, который неоднократно взламывал внутренний сайт Apple. Адвокат подростка заявил, что его подзащитный мечтает работать на американскую компанию, передаёт The Age.

По версии следствия, в течение 2017 года подозреваемый несколько раз взламывал внутренний сайт купертиновцев. Подросток, чьё имя не разглашается в интересах следствия, является довольно известной персоной в сообществе местных хакеров. Молодой человек смог проникнуть во внутреннюю систему Apple и выкачать около 90 Гбайт данных — список сотрудников, нормативные документы и прочее.

Местная полиция получила ордер на обыск дома родителей подозреваемого и нашла там два MacBook с ворованными данными. Предполагается, что малолетний австралиец несколько раз заходил на сайт Apple, скачивал документы и рассказывал о своих подвигах через WhatsApp. На рабочем столе нашли папку с названием hacky hack hack, где хранились инструкции по взлому.

Пока что нет информации, какое наказание может грозить подростку. Его адвокат заявил, что мальчик фанатеет от купертиновцев и очень хочет работать на Apple, а взлом системы вендора произошёл «от любви большой».

Minval.az