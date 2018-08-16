Клиенты SW Bank теперь имеют возможность получить 12% скидку на покупки в аэропорту им Гейдар Алиева!

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Mydutyfree позволяет узнать о ценах в аэропорту, спланировать покупку и получить скидки. Товары из предзаказов собирают заранее, поэтому путешественники могут быстро забрать свою покупку и не тратить время до вылета.

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Хотели бы напомнить, что «Miles» карта банка «Bank Silk Way» — совместная платежная карта, которая объединяет в себе преимущества банковской карты и привилегии участника программы «Azal Miles». Оплачивая с помощью «Miles» карт ежедневные покупки и услуги, держатель набирает баллы на свой счет. Баллы начисляются при расчетах в любой валюте мира (в манатном эквиваленте). Мили начисляются так же, за полеты на рейсах авиакомпании «AZAL». Полученные мили владелец карты Miles может обменять на бесплатный полет на рейсах авиакомпании AZAL, повышение класса обслуживания на борту самолета или услуги партнеров программы «AZAL Miles».

Для получения более подробной информации о продуктах и услугах банка, зайдите на сайт www.banksilkway.az, позвоните в центр обслуживания клиентов на номер (012) 931 или зайдите на официальную страницу банка в “Facebook” www.fb.com/swbankmiles

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