Сегодня стало известно, что Катар направил в экономику Турции 15 млрд долларов прямых инвестиций. Для Турции это будет своеобразным спасением от финансового кризиса, ведь ее национальная валюта – лира – уже неделю обесценивается на фоне противостояния с США и введенных санкций.

Об инвестициях стало известно после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на собственные источники. В какую именно отрасль пойдут инвестиции, пока неизвестно.

Руководители Турции и Катара выразили свою решимость развивать связи между их странами «во всех сферах».

На протяжении многих лет Турция и Катар поддерживали тесные связи, когда Анкара поддерживала Доху во время своего противостояния в прошлом году с другими соседями из Персидского залива, включая командировку войск в турецкую базу.

В то же время Международная валютная биржа (ICE) заявляет, что заказы на лиру выросли на 24 тысячи процентов по сравнению со средними ежедневными заказами прошлого месяца. Беспрецедентное количество британцев хочет максимально использовать слабую лиру и заработать на разнице курса. Еще в понедельник на веб-сайте Международной валютной биржи один фунт составлял 8,7 лиры. Сейчас один фунт стоит 7,7 лиры.

Minval.az