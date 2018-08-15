Президент Ирана Хасан Роухани заявил в среду, что подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предотвратила планы США и НАТО по отправке своих вооруженных сил в регион.

«Заговор США и НАТО был в том, чтобы на побережье Каспийского моря высадились их солдаты, здесь оказались американские корабли, вертолеты и военные базы, — приводит слова Роухани агентство Fars. — Однако конвенция запретила создание военных баз и присутствие иностранных судов на Каспии. Согласно договоренностям, каждое судно, находящееся в акватории этого моря, должно быть под флагом одного из пяти прикаспийских государств».

Роухани подчеркнул, что с точки зрения безопасности региона конвенция имеет большое значение. «В ходе последнего саммита был решен ряд важных вопросов, которые вызывали озабоченность Ирана и других стран. Самым важным из них был вопрос безопасности Каспийского моря», — отметил он. Об этом информирует ТАСС.

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