США довели отношения с Турцией почти до полного разрыва, Анкара глубоко разочарована действиями Вашингтона.

Как передает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду.

«Из-за одного пастора США довели отношения с такой страной, как Турция, почти до полного прекращения. Они прекрасно знают наше отношение к РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана) и обещают что-то сделать, но в реальности они действуют не в удовлетворяющей нас мере. Не решается и проблема с FETO, чей глава до сих пор в США, там работают его школы, продолжается его деятельность. Наше разочарование глубокое», — сказал Калын журналистам в Анкаре.

Он добавил, что «это не только эмоциональный аспект, речь идет о нашей национальной безопасности», при этом Анкара не прекращает попыток договориться с американской стороной.

«Мы ведем переговоры с нашими американскими коллегами, и президент, и наш посол, и я лично. Там пытаются показать, будто именно Турция не имеет конструктивного подхода, но это все пропаганда. Мы готовы решить все эти вопросы путем переговоров. Но в данный момент планируемых переговоров между (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом и (американским лидером Дональдом) Трампом на повестке дня нет», — сказал представитель турецкого президента.

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