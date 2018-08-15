В Москве скончался Эдуард Успенский, советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг, среди которых «Каникулы в Простоквашино», «Крокодил Гена», сообщает Mash.

Писатель умер у себя дома в Новой Москве. В последние годы он страдал от тяжелого заболевания, а в начале августа вернулся после лечения из Германии.

Успенский подарил детям таких персонажей, как Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пёс Шарик, братья Колобки, Гарантийные человечки. Также он был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!» и «АБВГДейка».