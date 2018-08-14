Фанаты Джастина Бибера пребывают в недоумении: еще вчера певец клялся в безумной любви к своей невесте Хейли Болдуин и заверял, что не может дождаться дня, когда он на ней женится. А теперь он объявил, что решил отложить бракосочетание: оно состоится не раньше следующего года. О том, что заставило его принять это решение, Бибер предпочел не распространяться. Он только заметил, что его отношения с любимой и без того «испытывают слишком сильный прессинг».

Первым «звоночком», по которому можно было догадаться, что в безоблачных до недавнего времени отношениях Джастина с Хейли что-то пошло не так, стала недавняя сцена в парке. На прошлой неделе папарацци удалось заснять горько рыдавшего Бибера, в то время как сидевшая рядом мисс Болдуин тщетно пыталась его утешить. Тогда Джастин пояснил: «У меня просто был плохой день…» Но фанаты заподозрили, что плакать его заставила какая-то более серьезная причина.

Теперь, когда Джастин отложил свадьбу на неопределенный срок, подозрения только укрепились. Многие считают, что Бибер вообще может не жениться на Хейли, несмотря на свои декларации о том, как он мечтает провести с ней всю оставшуюся жизнь. Дело в том, что брак с Болдуин не одобряет любимая мама Джастина — Мэнди, которая всегда имела на него очень сильное влияние. Узнав о поспешной помолвке сына с Хейли, она не смогла скрыть своего негодования. Когда у неё спросили, что она думает о решении сына, та ответила: «Знаете, как говорят: «Если не можешь сказать ничего хорошего, лучше промолчи! Так вот, я лучше помолчу!» Но, по всей видимости, все обстоит еще хуже: сплетники утверждают, что Мэнди вообще не нравится мисс Болдуин. Ведь она мечтала, что ее сын женится на своей бывшей подруге — Селене Гомес, и была очень расстроена, когда он с ней расстался…

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