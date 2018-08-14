Израильская корпорация общественного вещания «Кан» заплатила гарантийные 12 млн. евро Европейскому вещательному союзу (EBU), чтобы в стране можно было провести международный песенный конкурс «Евровидение-2019».

Как сообщает Gazeta.Ru, выплата была осуществлена в последний день заданного EBU срока.

В случае невыплаты залоговой суммы Израиль лишился бы права проведения «Евровидения», заработанного благодаря победе Нетты Барзилай на конкурсе в прошлом году.

Министерство финансов Израиля одобрило для «Кан» кредит для оплаты залога. Если залоговые миллионы не будут возвращены корпорации, кредит погасит правительство.

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