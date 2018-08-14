В Словакии арестовали женщину, которая на протяжении 16 лет ежедневно слушала одну и ту же арию из оперы. Об этом сообщает SBS News.

К правоохранителям обратились ее соседи. Женщину обвиняют в запугивании и преследовании.

Она с утра и до вечера слушала на повторе на полной громкости одну и ту же четырехминутную арию из «Травиаты» Джузеппе Верди.

По информации местных СМИ, женщина включала полную громкость, чтобы заглушить лай соседской собаки. Но почему это продолжалось 16 лет, непонятно.

Местные жители говорят, что страдала вся улица. Женщина пока остается под стражей и ей может грозить до трех лет тюрьмы, если вину признают.

Minval.az