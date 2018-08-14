В настоящее время итальянские власти подтвердили гибель 11 человек, однако многие пострадавшие остаются под обрушившимися бетонными конструкциями.

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Несколько десятков человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии, сообщают местные СМИ.

Автомобильный мост в Генуе частично обрушился ранее во вторник. В момент происшествия на мосту находилось много автомобилей.



Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Мост высотой около 50 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона.

Minval.az