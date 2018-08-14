В настоящее время итальянские власти подтвердили гибель 11 человек, однако многие пострадавшие остаются под обрушившимися бетонными конструкциями.
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Несколько десятков человек стали жертвами обрушения виадука в городе Генуя на севере Италии, сообщают местные СМИ.
Автомобильный мост в Генуе частично обрушился ранее во вторник. В момент происшествия на мосту находилось много автомобилей.
Ecco qualche altra foto di #ponte #morandi #genova #crollo #autostrade pic.twitter.com/3fm9ijra8R
— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) 14 августа 2018 г.
Местные власти предполагают, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций. Мост высотой около 50 метров проходит над долиной реки, где расположены жилые дома, железнодорожные пути и промзона.
Ecco i primi video dei soccorsi dopo il crollo di #pontemorandi a #GENOVA pic.twitter.com/jFIgv2CB9F
— Farmacia Serra (@farmaciaserrage) 14 августа 2018 г.