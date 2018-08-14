Турция обладает одной из самых здоровых банковских систем в мире, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя падение курса национальной валюты.

Как передает «Анадолу», по словам Эрдогана, экономику используют в качестве оружия против Турции.

Президент сообщил, что Турция будет бойкотировать электронику из США.

«Мы будем бойкотировать американскую электронику. Если у них есть айфон, то с другой стороны есть Samsung. И у нас есть собственный смартфон Vestel Venus», — заявил турецкий президент.

По его словам, Турция — 17-я в мире по объему ВВП и 13-я — по паритету покупательной способности. Именно в этом кроется причина враждебного отношения к Анкаре. «Если любой местный или иностранный эксперт проанализирует экономические показатели Турции и текущий курс нацвалюты, то он признает наличие несоответствий», — сказал Эрдоган.

Президент отметил, что лучшим ответом на экономическое давление на Турцию станет рост производства и занятости. «Консервация производства недопустима. Нужно больше производить и экспортировать», — сказал Эрдоган.

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