Поэтому мало оставить следующему поколению материальные блага, необходимо оставить некую духовную идею, которая позволила бы каждому гражданину понять, что в сложный для страны момент интересы нации выше интересов личности.

Эльмар Гусейнов

И у тебя никого нет? – Почему? У меня есть друзья.

Из фильма «Парк»

Жизнь после жизни

Шестнадцатого августа двухтысячного года на Камушках отмечали юбилей Энвера Мамедова. Человека, который тридцать три года был главным геологом Нефтегазодобывающего управления «Нефт Дашлары». Настоящего азербайджанского нефтяника, любившего Камушки, как любят самого близкого человека. Истинного друга Нефтяных Камней.

Своими мыслями и воспоминаниями о главном геологе поделились Вилен Алиев, Байрам Байрамов, Надежда Мамедова, Забит Махмудов, Лилия Мехтиева, Алчин Ширинзаде и другие нефтяники.

Вечером нефтяники собрались у мемориальной плиты. Вместе с ними главного геолога вспоминали красные гвоздики…

Согласно официальной версии проведение юбилея стало возможным благодаря инициативе академика Азада Мирзаджанзаде. С тех пор прошло много лет, но до сих пор неизвестно, кто на самом деле сделал так, чтобы вспомнили Энвера Мамедова. Человека, который любил Нефтяные Камни больше самого себя.

Говорит главный геолог

У нас нет иных ценностей, кроме благополучия народа, частью которого мы являемся. Единственное, чего мы хотим, это то, что если не мы, то хотя бы наши дети на вопрос, откуда они родом, с гордостью говорили: из Азербайджана! Эльмар Гусейнов

«Считаем необходимым отметить ещё и тот факт, что в начале 60-х годов Нефтегазодобывающее управление (далее в тексте НГДУ) обратилось в Госгортехнадзор о содействии по снижению спущенного плана по добыче нефти, так как он превышал не только проектные показатели, но даже реальные возможности НГДУ. Был получен отказ. И так долгие годы Управлению спускались планы, превышающие проектные показатели, вплоть до последних лет – примерно до 1992-го года; «выкачивались» высокие сверхплановые и сверхпроектные объёмы добычи нефти при постоянном снижении средств и материалов на капремонт гидротехнических сооружений. И никто и никакие организации не помогли НГДУ и не искали виновных в сферах высших организаций, спускающих все плановые задания – по добыче, по капремонту гидротехнических сооружений и др. Неужели и сейчас, когда изменился политический облик страны, восторжествовала демократия и справедливость, опять будут искать виновных среди «стрелочников», как это было в старые времена?! Только самоотверженным трудом специалистов и работников НГДУ удалось достигнуть высоких показателей по разработке – высокие темпы, высокие коэффициенты нефтеотдачи и низкую себестоимость нефти, редко встречающуюся в мировой нефтяной практике, в созданных вышестоящими организациями крайне напряжённых технических условиях». (Из письма в Госгортехнадзор за номером 02-5/67 от 19-го мая 1996-го года).

Мысли вслух

Есть люди, которые убеждены, что не надо иметь убеждений. С изменением обстановки они изменяются тоже. А люди, которые чем-то дорожат, не могут так быстро реагировать. Это естественная инерция, если взгляды и убеждения основательные, если есть нравственный фундамент. Азад Мирзаджанзаде

Каждое первое воскресенье апреля советские люди отмечают День геолога.

Мы планировали опубликовать эту статью первого апреля две тысячи восемнадцатого года. Но в силу определённых обстоятельств мы не смогли сделать это. За что просим читателей простить нас. Но нет худа без добра.

Мы также просим простить нас за то, что мы не можем рассказать всю правду о жизни и профессиональной деятельности Энвера Мамедова. Для этого нам пришлось бы пойти против наших национальных традиций. А на это мы никак пойти не можем. Даже ради нашего главного геолога. Хотя бы потому что сам он никогда бы так не поступил.

Кроме того, пришлось бы назвать некоторые известные в стране имена настоящими именами, что вряд ли было бы приятно для их носителей, несмотря на то, что это правда, которую не изменишь даже кривдой. Тем более что у нас и в мыслях нет омрачать наш светлый старый добрый советский праздник чем бы то ни было.

Поэтому призовём на помощь товарища Эзопа в надежде, что он не откажется помочь нам в нашем добром и нужном деле.

Трудно быть другом

Про него ходило много слухов. Злые языки приписывали ему наличие какого-то слишком уж дорогостоящего и экзотического по советским меркам ремонта в квартире. И были дико и биологически удивлены, обнаружив отсутствие оного, когда пришли провожать его в последний путь. И даже в такой момент им стоило нечеловеческих усилий делать противоестественные попытки сдерживать неуемные порывы своего нездорового любопытства. Что ж, кому нравится арбуз, а кому свиной хрящик. Сдаётся нам, что испытываемые ими в те минуты чуйства было бы совсем не просто определить даже психоаналитику со стажем.

Кстати о чувствах. Всю жизнь его окружало чувство зависти, с которым он, будучи человеком мудрым, и не пытался бороться. Причём завидовали те, кого он всячески и самоотверженно поддерживал долгие годы. На наш взгляд, такие типусы завидуют даже счастливой улыбке нищего и доброму отношению соседа к бездомному котёнку. Искривлённая анти-праведной жизнью психология даёт о себе знать и делает своё гнусное дело. Каждому своё.

Бывали случаи, когда гнусная зависть заходила так далеко, что её непристойные выходки становились железобетонным основанием для звонка из Москвы. И только будучи оглушённой административным обухом, зависть вынуждена была смиряться с объективным положением вещей. И то всего лишь на какое-то время.

Прошло много лет, но зависть так и не захотела сделать правильные выводы из прошлого, подтвердив тем самым свою историческую близорукость. Что в принципе совсем неудивительно. Среди нас оказались такие товарищи, которые нам совсем не товарищи. Но не будем о грустном.

Человек, которого не было

… звёзды будут по ночам смотреть с усмешкой на крошечные здания корпораций, в которых днём кипят страсти. Звёзды видели многие миллиарды людей, и они знают истинную цену власти – самой призрачной, самой иллюзорной и самой навязчивой из всех человеческих страстей. Юрий Алкин

До конца жизни он носил значок коммуниста, хотя компартия уже прекратила своё существование. В его фотоальбомах сотни фотографий, но нет ни одной, где он сидит за т-образным столом рядом с атрибутами власти – если раньше в этот комплект входил набор из нескольких телефонов, то сегодня сюда «подсоединили» и компьютер. В его рабочем кабинете, как и в кабинетах других начальников, тоже был т-образный стол. Но он никогда не сидел во главе этого стола, он сидел по правую сторону от начала «буквы т». Советские люди прекрасно помнят, что означает т-образный стол – ведь это целая философия! Хвала Аллаху, что сегодня т-образных столов всё меньше и меньше.

Он был не из тех, кто привык сидеть, сложа руки.

Главный геолог постоянно приходил к руководству с идеями и предложениями.

И тем самым невольно нарушал болотное спокойствие определенной части номенклатуры. Что естественно не могло не раздражать лицензированных тунеядцев и дипломированных карьеристов, специализировавшихся главным образом на решении теоретических задач научного обоснования очковтирательства.

Как-то в частной беседе Байрам Байрамов озвучил своё умозаключение: «Он был советский человек, поэтому никого ни о чём просить не хотел». На наш взгляд, это скорее софизм, нежели логическое умозаключение. В то же время доля истины в этих словах всё же присутствует.

Энвер Мамедов не раз просил начальника Управления за простых людей. К примеру, он помог устроиться на работу подруге своей тёщи. Её взяли в Управление на должность уборщицы. И было это именно в советские годы.

Кому-то может показаться странным, что в статье о главном геологе мы говорим об уборщицах. Но нам так не кажется. Сегодня, когда наше общество буквально погрязло в трясине analoqu olmayan умопомрачительного самодовольства, уходящим своими корнями в ледник комплекса неполноценности, пора бы вспомнить и простых людей. К слову будет сказано, сегодня нам не хватает именно мусорщиков. Профессиональных и ответственных.

Даже в последние дни своей жизни он думал о других, а не о самом себе. Вообще, анализируя жизненный путь этого человека, задаёшься вопросом – а были ли у него собственные интересы? Всю свою жизнь без остатка он посвятил бескорыстному служению людям – близким родственникам, всем тем, кого считал друзьями, товарищам по работе, тем, кому помог получить путёвку в жизнь. Может в этом и был его основный интерес?

Последние годы его жизни были не из лёгких. Судьба испытывала его на прочность и, как оказалось, в последний раз. В сейфе его рабочего кабинета среди документов были найдены стихи. Что побуждало его писать стихи в немолодом уже возрасте? Быть может отсутствие со стороны близких людей того понимания, на которое он вправе был рассчитывать?

Уже не было рядом Бахмана, Ильяса, Фархада, Фуада… Рядом были абсолютно чужие по духу индивидуумы, которые в отношении к его просьбам исповедовали методику членов политбюро: «Обещать, но ничего не предпринимать». Может по этой самой причине он и не хотел никого ни о чём просить. А может быть, он прекрасно знал, что они ничем не помогут и используют это против него? Аллах всем судьям, и нам – прежде всего.

My heart and i…

У него отсутствовало то, что сегодня называют саморекламой. Прикрывая этим… словцом заполонившее всё пространство жёсткого диска человеческого сердца тщеславие. И с учётом его психотипа это совсем не удивительно. Эти фрагменты нашей жизни, такие темы исследований научного направления современного маркетинга были ему просто не интересны. Подобные, мягко говоря, богопротивные порывы и движения души человеческой были чужды ему и формату его внутреннего мира. Их просто не было в базе данных черт его характера, как природных, так и выработанных годами упорной работы над самим собой. На первом месте всегда была только сама работа.

Он был сложным человеком, но не был тяжёлым человеком. На наш взгляд тяжёлый человек создаёт проблемы на пустом месте, а сложный человек пытается эти проблемы решить.

Бытует мнение, что Энвер Мамедов не разбирался в людях. Мы не знаем, кто разбирается в людях, а кто нет. На наш взгляд, Энвер Гейдарович прекрасно видел все недостатки окружающих (включая и самых близких ему людей), но продолжал проявлять по отношению к ним свою человечность. Может быть, этим самым он стремился дать людям возможность постараться взглянуть на себя со стороны? В связи с этим мы хотели бы привести отрывок из одного из романов гениального Виктора Гюго.

«Тенардье, – ибо, конечно, это был он, – не мог оправиться от изумления; он даже смутился бы, если был бы способен на это. Он пришёл удивить, а был удивлён сам. За это унижение ему заплатили пятьсот франков, и он их принял охотно, что, однако, нисколько не уменьшило его растерянности.

Впервые в жизни он видел этого барона Понмерси, а барон Понмерси узнал его, несмотря на переодевание, и знал про него всю подноготную. И барон был не только в курсе дел Тенардье, но, казалось, и в курсе дел Жана Вальжана. Кто же этот человек, такой молодой, почти юнец, такой суровый и такой великодушный, который, зная имена людей, даже все их клички, – вместе с тем щедро открывает им свой кошелёк, изобличает мошенников, как судья, и платит им как простофиля?»

Его вера в Аллаха, добро, справедливость была безграничной. Такое счастье даётся не каждому.

Приходите в мой дом, мои двери открыты…

Наш короткий рассказ подходит к концу. Мы благодарим наших друзей-нефтяников Юниса Алиева, Садая Насибова и Алчина Ширинзаде за то, что они не отказались отметить вместе с нами День геолога. Первого апреля две тысячи восемнадцатого года.

Мы благодарим всех тех, кто обещали прийти и всё-таки не пришли, тем самым поставив под глубокое сомнение свои человеческие качества (если таковые вообще когда-нибудь имели место быть) и своё отношение к нашим Камушкам. Но именно благодаря бездушию этих господ обещалкиных у нас есть возможность сильнее оценить верность наших друзей нашим Камушкам…

Отдельное спасибо семье Энвера Мамедова за предоставленные интересные сведения и архивные материалы. Специальное спасибо пожелавшему остаться неизвестным гражданину Азербайджана, без душевного участия которого, эта статья вряд ли увидела бы свет. Что само по себе благодаря беспрецедентному бездушию нашего общества в отсеке безвременья сегодняшнего дня, к нашему безграничному сожалению, считается невероятным раритетом.

У Михаила Круга есть песня «Приходите в мой дом». И если уважаемые читатели не против, мы хотели бы завершить наш рассказ строками именно из этой песни:

Я закрою глаза, я забуду обиды,

Я прощу даже то, что не стоит прощать.

Приходите в мой дом, мои двери открыты…

Ветераны Нефтяных Камней.

Примечание: в статье использованы фрагменты из статей «Жизнь после смерти» (июль 2016-го года), «Журналист без диплома», «Последний самурай», «Человек среди людей» (все три статьи опубликованы в марте 2018-го года), «Слово о скромном человеке» (апрель 2018-го года).

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