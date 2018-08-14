Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт приписал колебания на рынке Турции отходу от демократии, а не американским санкциям и повышению ввозных пошлин, передает РИА Новости.

«Когда страна теряет связь с либеральной демократией, тогда не знаешь точно, что случится с экономикой дальше. Думаю, имеет место большая неопределенность», — сказал Хассетт в эфире MSNBC.

«Когда валюта падает на 40% — это знак того, что большое количество фундаментальных показателей экономики в этой стране не в порядке», — добавил Хассетт. По его словам, ввозные пошлины коснулись лишь стали, а эта отрасль является лишь «очень небольшой частью» экономики Турции. Хассетт сообщил также, что администрация США внимательно следит за курсом лиры.

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