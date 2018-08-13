Ирак не позволит использовать свою территорию для совершения атак на Турцию. Об этом, согласно информации «Анадолу», в преддверии намеченного на 14 августа визита в Турцию заявил премьер-министр Ирака Хайдар аль-Ибади.

«В рамках предстоящего визита в Турцию будут обсуждены вопросы, касающиеся использования водных ресурсов, а также экономики и инвестиций. Мы придерживаемся политики открытости с соседними странами. Турция наш сосед и мы не позволим использовать свою территорию для атак на нее», — сказал Ибади, отвечая на вопросы журналистов на еженедельном брифинге в Багдаде.

Коснувшись темы обеспечения безопасности на турецко-иракской границе премьер отметил, что силам безопасности страны даны необходимые указания по ее защите.

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