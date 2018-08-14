18 августа в Лос-Анджелесе в Музее телевидения и радио The Paley Center откроется выставка, посвященная Мэрилин Монро.

На ней можно будет увидеть наряды и архивные фотографии Мэрилин. Среди экспонатов — наряды из фильмов «Джентельмены предпочитают блондинок», «Как выйти замуж за миллионера», «Принц и танцовщица», личные вещи актрисы, в том числе, сценарий фильма «Зуд седьмого года» с пометками Монро, а также многочисленные фотографии.

Как сообщает издание 7Дней, выставка продлится до 30 сентября, а потом все экспонаты уйдут с молотка.

Среди самых интересных экспонатов — копия легендарного белого платья, в котором был сделан кадр с развевающейся юбкой, и фотография, проливающая свет на происхождение ее псевдонима.

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