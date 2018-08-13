Объявленная Турции экономическая блокада является продолжением попытки переворота в июле 2016 года, падение курса турецкой лиры не обусловлено экономическими причинами, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

«Турция столкнулась с экономической блокадой. Было ясно, что атаки на Турцию, начавшиеся 15 июля (2016 года), не закончатся. Мы должны быть к этому готовы. За последние годы все нападки на нас объясняются лишь тем, что мы решительно стоим на защите своих интересов… То, что произошло с лирой, не имеет никакого отношения к экономике и тем кризисам, которые у нас были ранее… Наша экономика здоровая, стоит крепко и будет стоять. Курс валюты вернется к разумным показателям в ближайшее время», — заявил Эрдоган, выступая перед турецкими послами в Анкаре.

Президент Турции добавил, что Турция продолжит развивать отношения с Россией «с учетом своих интересов».

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