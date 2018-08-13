Армения продолжает целенаправленно нагнетать ситуацию в Нахчыванском направлении.

12 августа в результате грубого нарушения режима прекращения огня на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Нахчыванской Автономной Республики получил ранения военнослужащий Самит Адалят оглу Исрафилов, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ему была оказана неотложная медицинская помощь. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

В Министерстве обороны заявили, что полную ответственность за инцидент на азербайджано-армянской государственной границе несет военно-политическое руководство Армении.

Подразделения азербайджанской армии полностью контролируют ситуацию на государственной границе.

Minval.az