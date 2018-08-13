В мессенджере WhatsApp больше не будет применяться сквозное шифрование переписок пользователей.

Как передает РИА Новости со ссылкой на портал Akket, таким образом, спецслужбы смогут легко получить доступ к перепискам всех пользователей. На такой шаг создатели мессенджера вынуждены пойти по требованию Facebook, которая фактически является владельцем WhatsApp.

По словам основателя компании Facebook Марка Цукерберга, такие шаги предприняты по требованию американских властей. Поэтому с 2019 года появится версия приложения с ослабленным шифрованием, что позволит сотрудникам спецслужб беспрепятственно получить информацию об интересующих их пользователях и таким образом предупреждать действия террористов и людей с психическими отклонениями.

Он также рассказал, что в WhatsApp скоро появится реклама, чтобы компания смогла получать прибыль от популярного мессенджера.

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