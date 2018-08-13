Актёры Крис Пайн и Крис Хемсворт отказались сниматься в четвёртой части научно-фантастического фильма «Звёздный путь». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, переговоры с актёрами о съёмках зашли в тупик и больше не ведутся после того, как франшизу приобрели Paramount Pictures и Skydance Media.

Известно, что актёров не устроили гонорары, предложенные в контрактах, — Paramount Pictures планируют сократить бюджет нового фильма, так как предыдущие части не пользовались большой популярностью.

Приводится статистка, что на съёмки последней части было потрачено около 190 миллионов долларов, а сборы от показов киноленты составили всего 343 миллиона долларов.

Издание отмечает, что вопрос окончательно не решён, но вариант подбора других актёров на роли капитана корабля Джеймса Кирка и его отца уже рассматривается.

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