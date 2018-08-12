Президент России Владимир Путин анонсировал создание Каспийского экономического форума. Об этом российский лидер заявил в ходе заседания Каспийского саммита.

— Принимаемые решения о создании Каспийского экономического форума позволят укрепить контакты между деловыми сообществами наших стран, — отметил российский лидер, которого цитирует «Лайф».

Владимир Путин отметил, что саммит имеет «неординарное, если не сказать — поистине эпохальное значение». Подготовленная Конвенция придёт на замену Советско-Иранским договорённостям 1921 и 1940 годов. Как отметил президент РФ, документ чётко регламентирует вопросы необходимых разграничений, режимов судоходства и рыболовства. Кроме того, им фиксируются принципы военно-политического взаимодействия стран-участников. Конвенция также гарантирует использование Каспия в исключительно мирных целях.

Minval.az