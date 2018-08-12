В центре Тель-Авива прошла многотысячная акция протеста, участники которой выступили против закона о еврейском характере государства, сообщает газета The Independent.

По данным издания, в акции протеста приняли участие десятки тысяч человек. Отмечается, что у некоторых из них были флаги Палестины.

19 июля сообщалось, что кнессет (парламент Израиля) принял закон, согласно которому страна является «национальным домом еврейского народа».

Закон объявил Иерусалим столицей государства, признал еврейский календарь официальным государственным календарем и установил ряд государственных праздников. Также он понизил статус арабского языка до «особого».

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