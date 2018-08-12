Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил о скором возвращении в страну второй партии обогащенного урана из России. Его слова, как передает ТАСС, приводит агентство Fars.

«После подписания ядерной сделки мы приостановили производство обогащенного 20-процентного урана и вывезли излишки в размере 10 партий в Россию. Мы получили первую партию около семи месяцев назад, а вторая партия вот-вот будет возвращена в Иран», — сказал Камальванди. Он также отметил, что объем каждой партии урана сможет обеспечить работу тегеранского реактора на год, а количества всего возвращенного материала хватит на семь-восемь лет иранских НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) в области обогащения урана.

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