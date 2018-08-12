Российские военные уничтожили один беспилотник террористов, приближавшийся в темноте к авиабазе «Хмеймим» в Сирии, ущерба и пострадавших нет.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Одиннадцатого августа в темное время суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА в ударном снаряжении, запущенный с территории Идлибской зоны деэскалации, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям», — сказал он.

Как сообщил Цыганков, воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы.

«Пострадавших и материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — отметил руководитель центра.

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