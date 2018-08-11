Северная Корея отвергла все предложения США по денуклеаризации полуострова, назвав их «бандитскими».

Об этом сообщает СNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Отмечается, что американская сторона регулярно представляла КНДР конкретные предложения по полному отказу от ядерного оружия для всех этапов этого процесса, от начала и до конца. В частности, некоторые их них касались контроля хода денуклеаризации и сроков исполнения.

Один из чиновников считает, что причина этого дипломатического тупика — в невнятных обещаниях, которые дали друг другу президент США и северокорейский лидер Ким Чен Ын на саммите в июне. В документе, подготовленном по итогам этой встречи, не указывались ни временные рамки, ни конкретные обещания или контрольные точки, что позволяет обеим сторонам трактовать итоги саммита по-своему.

В итоге, поясняют собеседники издания, Вашингтон требует полной денуклеаризации полуострова и полного контроля за этим процессом, отказываясь снимать санкции. Пхеньян же считает это слишком большой уступкой и требует вначале подписания мирного договора и снятия санкций.

Северокорейская сторона указывает, что репатриация останков американских солдат и остановка ядерных испытаний уже являются жестом доброй воли, при этом администрация американского президента действует в разрез с принятыми на июньском саммите договоренностями и только усиливает давление.

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