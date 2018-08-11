Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил действия американского президента Дональда Трампа в отношении Турции. Соответствующее сообщение Зариф разместил в субботу на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

«Ликование Трампа по поводу причинения экономического вреда Турции, союзнику по НАТО, постыдно. США должны отказаться от своего пристрастия к санкциям и травле, иначе весь мир объединится, чтобы заставить их сделать это, и речь идет не только о словесном порицании. Мы вставали на сторону наших соседей в прошлом, и мы сделаем это снова сейчас», — написал Зариф.

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