Президент США Дональд Трамп заявил, что санкционировал в два раза повысить пошлины на алюминий и сталь из Турции, чтобы они составили 20% и 50% соответственно, сообщает РИА-Новости.

«В том, что касается Турции, я только что санкционировал повышение в два раза пошлин на сталь и алюминий, в то время, когда их валюта, турецкая лира, резко падает по отношению к нашему очень крепкому доллару! Пошлины на алюминий теперь составят 20%, на сталь – 50%. Сейчас у нас нехорошие отношения с Турцией!» – написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Minval.az