Курс доллара в Турции составил 6,01 TRY, евро- 7,05. В России курс доллара США впервые с 3 августа 2016 года превысил отметку в 67 рублей. Однако, подешевел евро. Так, курс единой европейской валюты снизился на 0,2 рубля или 0,26% — до 76,74 рублей.

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