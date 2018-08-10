Французский композитор Жан-Мишель Жарр намерен подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с тем, чтобы оспорить решение французской юстиции, лишившей его права получить наследство после смерти отца.

Об этом Жарр сообщил в открытом письме, опубликованном в пятницу в газете Le Parisien. Ушедший из жизни в 2009 году отец Жан-Мишеля, Морис Жарр, был известным французским композитором, лауреатом трех премий «Оскар» за музыку к фильмам «Доктор Живаго», «Лоуренс Аравийский» и «Поездка в Индию».

«Я и моя сестра Стефани выносим данное дело на рассмотрение Европейского суда по правам человека, считая происходящее [по делу о наследовании] нарушением норм семейного права и попранием нашей юридической безопасности», — говорится в заявлении Жарра. Поскольку его отец проживал в Калифорнии, он оформил завещание по местным законам, передав все последней супруге и лишив при этом своих детей наследства. Французские законы запрещают завещателю лишать своих детей наследства, в связи с чем сын и дочь Мориса Жарра и пытались оспорить документ через суд.

Однако в сентябре 2017 года французский Кассационный суд подтвердил действенность завещания и право на получение наследства супругой Мориса Жарра. Теперь в своем заявлении Жан-Мишель Жарр и его сестра подчеркивают, что «право на наследование — это не только дело, касающееся финансовых средств, но и вопрос, относящийся к такой гораздо более важной области, как защита семейных связей. А в том случае, если это касается деятелей культуры, — то и моральных прав на произведения».

Дети композитора считают «шокирующим» и то, что их могут лишить права вступить во владение фотографиями и личными вещами их отца. В защиту своей позиции относительно наследования они напоминают также и о том, что французское государство может оказаться лишенным значительных налоговых отчислений, которые ему полагаются при оформлении наследования. А также отчислений за исполнение музыки.

Minval.az