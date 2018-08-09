Согласно конвенции о правовом статусе Каспийского моря, которая, как ожидается, будет подписана на саммите лидеров в казахстанском Актау, водоем не будет признан ни озером, ни морем, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин в интервью газете «Коммерсантъ».

«У Каспийского моря будет особый правовой статус. Это объясняется набором специфических географических, гидрологических и иных характеристик. Оно представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, и поэтому не может рассматриваться в качестве моря», — отметил Карасин.

«Но одновременно в силу своих размеров, состава воды и особенностей дна Каспий не может считаться и озером. В этой связи к Каспийскому морю не применимы как положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, так и принципы, используемые в отношении трансграничных озер: на секторы разграничивается только его дно, суверенитет в отношении водной толщи устанавливается на основании других принципов», — считает Карасин.

«Если за все предыдущие годы мы наработали всего девять юридически обязывающих пятисторонних документов, то в Актау — помимо большого межгосударственного договора — ожидается подписание сразу шести новых межправительственных соглашений. Ожидаем, что после принятия конвенции каспийский формат заметно окрепнет. Назрел вопрос о формировании постоянно действующей консультационной площадки», — сказал он.

Президенты пяти прибрежных государств встретятся 12 августа в Актау на пятом Каспийском саммите, чтобы подвести итог многолетних переговоров по определению правового статуса Каспийского моря.

Minval.az