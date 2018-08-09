Турецкая делегация в среду в ходе переговоров в Вашингтоне с первым заместителем госсекретаря Джоном Салливаном отказалась идти на уступки и давать обещания освободить американского пастора Эндрю Брансона, арестованного Анкарой по обвинению в связях с террористами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, делегация Турции в ходе встречи выразила озабоченность в связи с ситуацией с банком Halkbank, в отношении которого проводится расследование по подозрению в нарушении санкций США против Ирана. Как отмечает агентство, министерство финансов США грозит данному финансовому учреждению серьезным штрафом.

Однако представители США в ходе переговоров дали понять, что они не собираются обсуждать смягчение потенциальных мер в отношении Halkbank, пока Анкара не освободит Брансона, пишет Bloomberg. Турецкая делегация со своей стороны не стала брать на себя какие-либо обязательства и заверять Вашингтон в том, что пастор будет освобожден, добавляет агентство.

Делегацию Турции возглавлял замглавы МИД Седат Онал. После переговоров в Госдепартаменте, которые длились около 45 минут, представители Турции посетили министерство финансов США, хотя официально об этом не объявлялось, отмечает Bloomberg. В заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, распространенном по итогам визита делегации, отмечалось, что стороны обсудили ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений, включая ситуацию с Брансоном, однако каких-либо подробностей не приводилось.

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