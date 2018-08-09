Специалисты исследовательской компании Check Point Research обнаружили уязвимость в мессенджере WhatsApp, которая позволяет злоумышленникам перехватывать и менять содержание сообщений.

Как передает РИА Новости, брешь в системе безопасности сервиса позволяет хакерам манипулировать сообщениями как в личной переписке пользователей, так и в групповых чатах. Такая возможность появляется из-за уязвимости в инструментах для синхронизации данных мобильной и веб-версии WhatsApp.

Аналитики выделили несколько способов «проникновения» в чат. Например, с помощью функции «Цитата» в групповом чате можно заменить ID реального отправителя на имя любого другого пользователя, даже если он не состоит в переписке. Также есть возможность отправить участнику группы «в личку» замаскированное под чат сообщение, и тогда ответ адресата послания будет виден всем участникам группы.

Специалисты направили результаты исследования разработчику. В WhatsApp пока не прокомментировали выводы аналитиков.

Minval.az