На премии «Оскар» будут выявлять победителей в новой номинации — «Лучший популярный фильм». Такое решение принял совет управляющих американской киноакадемии. Об этом сообщает портал IndieWire.

Там пояснили, что критерии выбора и другие подробности будут озвучены позднее.

Ожидаются и другие изменения. Так, время прямой трансляции церемонии награждения сократится благодаря тому, что из неё будут исключены наименее популярные категории.

Кроме того, сдвинуто время проведения 92-й церемонии. Она состоится не 23 февраля 2020 года, как планировалось ранее, а 9 февраля, чтобы опередить другие кинопремии.

Грядущее же 91-е награждение состоится в срок — 23 февраля 2019 года.

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