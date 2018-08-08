Американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб по результатам предварительного голосования в штате Мичиган обеспечила себе место в палате представителей Конгресса США и тем самым стала первой женщиной-мусульманкой в этом законодательном органе, передает «Интерфакс».

Р.Тлаиб победила на выборах в качестве кандидата от Демократической партии, в то время как независимые кандидаты и кандидаты от Республиканской партии в них не участвовали. Это означает, что на промежуточных выборах у Тлаиб не будет конкурентов, и она гарантированно представит штат Мичиган в палате представителей Конгресса.

Промежуточные выборы в США должны пройти в ноябре 2018 года.

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