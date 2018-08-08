Новые санкции США против Ирана не коснутся проекта «Южный газовый коридор».

Как передает Тренд, об этом сообщает S&P Global Platts со ссылкой на соответствующее распоряжение президента США Дональда Трампа.

Как отмечается в сообщении, ВР хотела получить разрешение по поводу нераспространения санкций на проект разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», которое является источником природного газа для «Южного газового коридора». А иранская компания NICO имеет 10-процентную долю в проекте второго этапа разработки месторождения «Шах Дениз».

Новые санкции США, касающиеся энергетического сектора, которые вступят в силу с 4 ноября, затронут компании, продолжающие вести бизнес с Ираном.

Как отмечается в сообщении, в распоряжении Трампа упоминается выражение «исключение проекта природного газа», которое подразумевает «Южный газовый коридор».

Minval.az