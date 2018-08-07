Американский актёр и режиссёр Роберт Редфорд в интервью Entertainment Weekly заявил, что принял решение прекратить сниматься в кино.

По его словам, последний раз он сыграет в фильме «Старик и ружьё», который появится на больших экранах осенью 2018 года.

«Никогда не говори никогда, но я довольно серьёзно решил, что в вопросе актёрства для меня на этом всё», — отметил он.

Редфорд за свою 60-летнюю карьеру снялся в таких известных лентах, как «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Великий Гэтсби», «Вся президентская рать».

За роль в фильме «Афера» он получил номинацию на «Оскар», а за режиссуру в киноленте «Обыкновенные люди» Редфорд был удостоен самой премии.

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