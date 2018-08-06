Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча его сына с российским адвокатом ради сбора информации о Хилари Клинтон была абсолютно законной. Как передает Лента.ру, об этом он написал в своем Twitter.

«Фейковые СМИ пишут полную лабуду о том, что меня беспокоит встреча [с российским адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году] моего прекрасного сына Дональда (…) Это была встреча, устроенная ради получения информации о моем политическом опапоненте, абсолютно законная и нормальная для политики практика, которая ни к чему не привела. Я о ней ничего не знал!» — написал американский лидер.

Такое заявление вызвало бурную реакцию среди критиков Трампа. Как сообщал NBC News, до этого Трамп утверждал, что целью встречи было обсуждение усыновления российских детей американскими семьями. Однако в своем посте он признал, что на встрече обсуждалась кандидат в президенты США от Демократической партии.

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